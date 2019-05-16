انت الان تتابع ماكرون يعتبر أن "إطلاق حرب تكنولوجية" أو تجارية "ليس ملائما" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون

رأى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الخميس انه "من غير المناسب" أن يتم "إطلاق حرب تكنولوجية أو تجارية حيال أي بلد الآن"، وذلك ردا على التوتر بين واشنطن وبكين بشأن شبكة الجيل الخامس للاتصالات ومجموعة هواوي.

وقال ماكرون "أولا إنها ليست الطريقة المثلى للدفاع عن الأمن القومي". وأضاف "ثانيا إنها ليست الطريقة المثلى لتطوير نظامنا البيئي الخاص وبناء عالم للتعاون وخفض التوتر".

وأكد ماكرون الذي كان يتحدث باللغة الانكليزية في معرض "فيفاتك" في باريس "ما نريده ليس عرقلة هواوي أو أي مجموعة أخرى بل حماية أمننا القومي والسيادة الأوروبية".

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وشدد على أن "فرنسا وأوروبا براغماتيتان وواقعيتان"، موضحا "نريد تطوير الوظيفة والأعمال والابتكار. نؤمن بالتعاون وبالتعددية".

وتابع "في الوقت نفسه، بالنسبة للجيل الخامس، نتابع بانتباه كبير الوصول إلى التقنيات الأساسية للشبكة لحماية أمننا القومي".