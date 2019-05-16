وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء، أمرا تنفيذيا بإعلان حالة الطواريء على مستوى البلاد، ومنع الشركات الأمريكية من استخدام أجهزة اتصالات من صنع شركات تمثل خطرًا على الأمن القومي.
ويمهد القرار السبيل أمام حظر التعامل مع شركة "هواوي تكنولوجيز" الصينية، وذكرت "رويترز"، الثلاثاء، أنه من المتوقع أن يتخذ ترامب هذا الأسبوع إجراء بشأن المقترح الذي طال انتظاره، بحسب "سكاي نيوز".
وبرّر البيت الأبيض، هذا الإجراء بوجود "خصوم أجانب يستخدمون بصورة متزايدة مكامن ضعف في الخدمات والبنى التحتية التكنولوجية في مجالي الإعلام والاتصالات في الولايات المتحدة".
كانت هذه تفاصيل خبر ترامب يوقع على "إعلان حالة الطواريء" تمهيدا لحظر هواتف "هواوي" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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