مواجع جديدة بانتظار البيت الأبيض في "حصار: ترامب تحت القصف"

يخرج الكتاب الجديد "حصار: ترامب تحت القصف" لمايكل وولف للنور يوم 4 يونيو، حسبما أعلنت دار هنري هولت وشركاه الأربعاء.
ومثل كتاب "نار وغضب" الذي باع ملايين النسخ ونشر العام الماضي، يعد كتاب "حصار" بنظرة ممتعة خلف الكواليس على البيت الأبيض والرئيس الحالي "المضطرب، المخطئ، والمكشوف".
وسيركز الكتاب الجديد على التوترات أثناء تحقيق المستشار الخاص روبرت مولر في الصلات المزعومة بين مسؤولين روس وحملة ترامب الرئاسية.
وفقا لهولت، فقد تحدث وولف إلى أكثر من 150 "مصدر" بالرغم من رفض الناشر الإفصاح عما إذا كانوا من الموجودين في الإدارة الحالية.
كان كتاب "نار وغضب" من بين أوائل الكتب التي توثق باستفاضة الصراعات الدائرة في البيت الأبيض تحت ادارة ترامب.
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