الوفد النيابي واصل زيارته الى برلين واطلع على برامج خدمة النفايات والنقل العام

واصل الوفد النيابي اللبناني الذي يضم النواب ​نعمة افرام​، ​علي بزي​، ​فيصل الصايغ​، ​ادي ابي اللمع​ و​بولا يعقوبيان​ لقاءاته الرسمية في العاصمة ​برلين​، حيث انتقل الى الوزارة الاتحادية للاقتصاد والطاقة وعقد اجتماعاً موسعا ومستفيضاً مع وكيل الوزارة البرلماني توماس بارايس.

ثم انتقل الى حي "EUREF" للطاقة المتجددة الذي يمتد عبر 5.5 هكتار كرمز التحول في مجال الطاقة في المانيا وهو مقر اكثر من 150 شركة ومؤسسة بحثية معروفة دولياً في مجالات الطاقة والاستدامة والتنقل، ويعمل على تحسين جودة الحياة من خلال برامج خدمة ​النفايات​ والنقل العام وخدمات المياه والكهرباء والبيئة .

بعدها انتقل الوفد الى مدينة دريسدن في ولاية ساكسونيا حيث كان في استقبالهم ديوان رئاسة الوزراء بالولاية، وأقام رئيس وزراء ولاية ساكسونيا مأدبة عشاء على شرف الوفد.