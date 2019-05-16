النشرة: إخماد حريق شب في الأسواق الداخلية لصيدا القديمة

افاد مراسل "​النشرة​" في صيدا، أن عناصر متطوعو فوج اطفاء ​صيدا القديمة​ وبمؤازرة عناصر فوج اطفاء صيدا اخمدوا حريق اسفنج وبرادت في "حي الكنان" عند الممرات الداخلية في صيدا القديمة وقد اقتصرت الخسائر على الماديّات وقد اثار الدخان الاسود الكثيف حالة زعر لدى السكان القاطبة في البيوت المجاورة.

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