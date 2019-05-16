قوى الأمن: تدابير سير في منطقة الروشية بسبب أعمال حفريات

أعلنت المديرية العامة لقـوى ​الامن الداخلي​ ـ شعبة العلاقات العامة أنه "ستقوم إحدى الشركات المتعهدة بأعمال حفريات بهدف صيانة قسطل للصرف الصحي في محلة ​الروشة​، أمام مقهى "بيت ورد"، اعتباراً من الساعة 7.00 من صباح يوم الجمعة 17/5/2019، ولمدة أسبوع تقريباً، وستؤدّي هذه الأعمال إلى منع مرور السيارات اعتباراً من تقاطع الكارلتون / ديغول وحتى تقاطع الأنترناسيونال"، داعية "المواطنين لأخذ العلم، والتقيد بتوجيهات رجال قوى الامن الداخليوارشاداتهم، وبعلامات السير التوجيهية الموضوعة في المكان تسهيلاً ل​حركة المرور​ ومنعاً للازدحام".

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