الحاج حسن: تخفيضات نفقات وزارة الاتصالات يمكن ان تصل الى عشرات ملايين الدولارات

اشار رئيس ​لجنة الاعلام والاتصالات​ النائب ​حسين الحاج حسن​ الى اننا نريد معرفة سبب انخفاض الايرادات في ​قطاع الاتصالات​، ومعرفة سبب ارتفاع المصاريف بشكل كبير في العام 2018، ولفت الى ان لجنة الاعلام والاتصالات لم تتطرق الى موضوع الموظفين في "تاتش" و"الفا" ورواتبهم. واكد ان هناك ضغط لوقف الرعايات من قبل شركات الاتصالات، خاصة وان الرعايات توزع باستنسابية سياسية على اندية رياضية.

واعتبر الحاج حسن في حديث تلفزيوني، ان تخفيضات نفقات ​وزارة الاتصالات​ يمكن ان تصل الى عشرات ملايين الدولارات بحال تم العمل وفق التوصيات الموضوعة من قبل لجنة الاعلام والاتصالات. واكد ان موضوع خصخصة قطاع الاتصلات غير مطروح على بساط البحث حاليا. اضاف بعد الانتهاء من ملف "تاتش" و"الفا" في لجنة الاعلام والاتصالات سنبدأ في ملف "​اوجيرو​"، واعتقد ان كل مؤسسة عامة تقبض اموال وتدفع اموال يجب ان تنشر موازنتها السنوية بين الناس، داعيا الى الوصول الى هذه الشفافية.

ولفت الى ان نسبة العجز في لبنان تلامس الـ13 بالمئة، كما ان هناك انكماش اقتصادي وبطالة، واكتتاب اسبوعي لتأمين سيولة في البلد، ونحن اليوم على اعتبا موازنة بحاجة الى تخفيض النفقات ورفع الايرادات. ورأى ان خفض موازنة بعض الوزارات ممكن ان ينعكس سلبا على الخدمات لا سيما في موضوع الاشغال والطاقة والمياه.