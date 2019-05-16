ابو كسم: البطريرك صفير كان داعما للاعلام الذي يحمل الرسالة ويخدم الحقيقة

أعلن رئيس ​المركز الكاثوليكي للاعلام​ الأب ​عبده ابو كسم​، "ان البطريرك الراحل ​مار نصرالله بطرس صفير​ كان داعما للمركز الكاثوليكي للاعلام، وهو شجّع على انشاء ​المؤسسات الاعلامية​، فعلى عهده تأسس ​تيلي لوميار​ والاذاعة وكل المؤسسات الاعلامية المارونية، ولكنه كان يؤمن في الوقت نفسه ان الاعلام يجب ان يكون في خدمة الحقيقة وكان يشجع الاعلام الذي يحمل الرسالة، وهو كان ينتقي الاعلاميين الذين يلتزمون هذه المبادئ، ليرافقوه في مواقفه، وكنا نواكبه في المركز اعلاميا وكل خطبه مؤرشفة بشكل جيد".

وكشف أبو كسم ان "البطريرك صفير، كان ينتقد الاعلام المضلل ونحن نرى اليوم محتوى وسائل التواصل الاجتماعي الذي بدل ان يستخدم للتواصل، يعمل على التنافر، فينقل الشائعات ويستخدم كوسيلة للابتزاز، فيما ما أراده البطريرك صفير ان ننقل ​الاخبار​ الصحيحة والتي تساهم في التقريب بين اللبنانيين، ووفاء منا لتحقيق رغبة البطريرك الراحل، نسعى دائما لان نكون شهود للحقيقة".