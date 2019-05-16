لفت عضو تكتل "​اللقاء الديمقراطي​" النائب ​بلال عبدالله​ في تصريح عبر وسائل التواصل الإجتماعي الى أنه في "ذكرى استشهاد رمز الوطنية والعيش المشترك والاعتدال، المفتي ​حسن خالد​، نؤكد تمسكنا بمبادئه وقيمه وثوابته".

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كانت هذه تفاصيل خبر عبدالله في ذكرى إغتيال المفتي خالد: نؤكد تمسكنا بمبادئه وقيمه وثوابته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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