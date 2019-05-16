أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي في بيان أن "إحدى الشركات المتعهدة ستقوم بأعمال حفريات بهدف صيانة قسطل للصرف الصحي في محلة الروشة، أمام مقهى "بيت ورد"، اعتباراً من الساعة 7.00 من صباح يوم الجمعة 17/5/2019، ولمدة أسبوع تقريباً"، مشيرة الى أن "هذه الأعمال ستؤدّي إلى منع مرور السيارات اعتباراً من تقاطع الكارلتون / ديغول وحتى تقاطع الأنترناسيونال".
ودعت المواطنين الى "أخذ العلم، والتقيد بتوجيهات رجال قوى الامن الداخلي وارشاداتهم، وبعلامات السير التوجيهية الموضوعة في المكان تسهيلاً لحركة المرور ومنعاً للازدحام".
كانت هذه تفاصيل خبر قوى الأمن: منع مرور السيارات في محلة الروشة لمدة اسبوع بسبب حفريات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.