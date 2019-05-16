قوى الأمن: منع مرور السيارات في محلة الروشة لمدة اسبوع بسبب حفريات

أعلنت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​ في بيان أن "إحدى الشركات المتعهدة ستقوم بأعمال ​حفريات​ بهدف صيانة قسطل للصرف الصحي في محلة ​الروشة​، أمام مقهى "بيت ورد"، اعتباراً من الساعة 7.00 من صباح يوم الجمعة 17/5/2019، ولمدة أسبوع تقريباً"، مشيرة الى أن "هذه الأعمال ستؤدّي إلى منع مرور السيارات اعتباراً من تقاطع الكارلتون / ديغول وحتى تقاطع الأنترناسيونال".

ودعت المواطنين الى "أخذ العلم، والتقيد بتوجيهات رجال ​قوى الامن الداخلي​ وارشاداتهم، وبعلامات السير التوجيهية الموضوعة في المكان تسهيلاً ل​حركة المرور​ ومنعاً للازدحام".