علوش: الحريري مستهدف حتى ضمن طائفته

أكد عضو المكتب السياسي في ​تيار المستقبل​ النائب السابق ​مصطفى علوش​ ان "البطريرك الماروني ​مار نصرالله بطرس صفير​ لم يتخل في يوم من الايام عن محبته وعقله الراجح"، مشيرا الى ان "صفير كان على قناعة بان هناك دورا للمسيحيين في الشرق وهو دور تنويري".

وفي حديث تلفزيوني اوضح علوش ان "الانتشار المسيحي في الشرق يستند الى مسائل تتعدى العدد"، لافتا الى ان "الطبقة السياسية تعتمد على قوقعة الجماعة حتى تحصل على التأييد الأعمى والمطلق".

وراى علوش أنه "ليس من مصلحة المرجعيات الروحية ان توسع نطاق الانفتاح الى مجال الذوبان في المزيج الوطني"، مشيرا الى ان "رئيس الحكومة ​سعد الحريري​ مستهدف حتى ضمن طائفته"، معتبرا ان "الطرح الذي سار به الحريري في التسوية حد من عدد من نواب تيار المستقبل".