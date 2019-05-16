المطران عون ترأس قداس المرافقة لصفير مع كهنة ورهبان ابرشية جبيل: كان صوت الضمير بلبنان

ترأس راعي أبرشية جبيل المارونية ​المطران ميشال عون​ قداس المرافقة الرابع على نية المثلث الرحمة البطريرك ​مار نصرالله بطرس صفير​ وععاونه فيه كهنة ورهبان الابرشية.

ولفت المطران عون خلال العظة التي ألقاها إلى أنه "لطالما اهتم البطريرك صفير بأبرشية جبيل يوم كان مطرانا عليها وبعدما اصبح بطريركا تابع اهتمامه بها لغاية 1990، وهي اليوم تذكره باهتمام وتصلي له لانه كان ​الراعي​ الصالح لها، واهتم بها وكان لها القائد الروحي والمدني بما للكلمة من معنى"، مشيراً إلى أنه "في زمن وطني صعب كان صوت الضمير في ​لبنان​ لم يتراجع عن الحقيقة، وعن محبته لكل اللبنانيين لانه آمن بلبنان وطنا سيدا حرا ووطن الرسالة".

وأشار إلى انه "على المستوى الكنسي يوم كان كاهنا سنة 1950 حتى عبوره الى بيت الاب السماوي ، كان كاهنا واسقفا وبطريركا، بقي ذاته ​الانسان​ المصلي والمتواضع الذي يشهد الشهادة الحقيقية بأمانته ورسالته وتواضعه واستحق ان يكون راعيا صالحا"، لافتاً إلى أنه "امضى 63 سنة في ​بكركي​ كاهنا ومطرانا ثم بطريركا، عاش كالراهب في ديره، ومن تضحياته التخلي عن كل شيء وحياته كانت علامة حب في كل خدمة، كان يقوم بها وكان الراعي الامين ، نرافقه بصلواتنا اليوم، ارقد بسلام ايها الراعي الصالح بصلاتك من عليائك".