لفت النائب ​جميل السيد​، في تصريح عبر وسائل التواصل الإجتماعي الى أنه "حتى أمس، كانت محاولات التحايل على جيوب الناس مستمرة في نقاشات ​الموازنة​، يقابلها إعفاءات ضرائبية للكبار وتمسّك بأموال الجمعيات للزوجات والمقرّبين، وتخبيص من كل نوع"، مضيفا: "عَجَبي لوزير ووزراء كانوا فقراء وباتوا اليوم معقّدين من فقرهم السابق ويكرهون الفقير. ​الفقر​ مش عيب، السرقة عيب".

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كانت هذه تفاصيل خبر السيد: عَجَبي لوزير ووزراء كانوا فقراء وباتوا اليوم معقّدين من فقرهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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