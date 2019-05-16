سفير الامارات يرعى افطاراً لــ790 مسن ومسنة في حديقة مستشفى دار العجزة الإسلامية

رعى سفير دولة ​الامارات​ العربية المتحدة في لبنان د. ​حمد سعيد الشامسي​ افطاراً رمضانياً غروب أمس في حديقة مستشفى ​دار العجزة​ الإسلامية حضره 790 مسن ومسنة بحضور رئيس عمدة جمعية "دار العجزة" محمود فاعور وأعضاء مجلس العمدة، مدير عام المستشفى الدكتور فيصل شاتيلا وعدد من إداريي الدار.

وفي كلمة له، شدد الشامسي على حرص القيادة الاماراتية باستمرار المشاريع الخيرية والإنسانية. وقال "ان هذا الإفطار مع المسنين أصبح بمثابة مناسبة سنوية توليها سفارة الامارات أهمية كبرى إسوة بالسنوات السابقة التي رعينا وشاركنا فيها بهذا النشاط لادخال الفرحة الى قلوب "كبار المواطنين" الذين يستحقون منا كل الدعم والمساعدة ونحن بوجودنا اليوم نستذكرهم ونؤكد وقوفنا الى جانبهم ومد يد المحبة لهم".

وقبل الإفطار، قام السفير الشامسي بجولة في الأرجاء حيث إطمئن إلى أوضاع نزلاء الدار وتفقد حالتهم الصحية لاسيما الذين تم تقديم الوجبات لهم في غرفهم لصعوبة مشاركتهم في الإفطار الجماعي.