وضع اكاليل من الزهر باسم الرئيس عون وبري والحريري على نعش صفير

تم وضع اكاليل من الزهر باسم رئيس الجمهورية العماد ​ميشال عون​ ورئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ ورئيس الحكومة ​سعد الحريري​ على نعش البطريرك ​مار نصرالله بطرس صفير​. يذكر أن البطريرك صفير توفي يوم الأحد 12/5/2019 عن عمر يناهز 99 عاما في مستشفى أوتيل ديو -الاشرفية.rnوقد سجي يوم أمس في الكنيسة الصغيرة في بكركي، وستقام مراسم دفنه اليوم.

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