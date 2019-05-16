الطقس اليوم غائم جزئيا دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة

أعلنت ​مصلحة الأرصاد الجوية​ أن "طقس ربيعيا يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسّط حتى مساء الجمعة حيث يتأثر بكتل هوائية معتدلة". ​الطقس​ المتوقع في لبنان: الخميس: غائم جزئيا بسحب مرتفعة دون تعديل يذكر ب​درجات الحرارة​ على الساحل بينما تنخفض على الجبال والداخل والتي تبقى فوق معدلاتها الموسمية . الجمعة: مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة والتي تبدأ بالإنخفاض التدريجيّ اعتباراً من بعد الظهر ، يتشكل ​الضباب​ على المرتفعات وتنشط الرياح خلال الليل . السبت: قليل الغيوم الى غائم جزئياً مع ضباب على المرتفعات وانخفاض ملموس بدرجات الحرارة (تعود الى ما دون معدلاتها الموسمية ).تنشط الرياح فترة قبل الظهر.

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