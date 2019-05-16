اكّد مطران جبيل للموارنة ميشال عون، ان "البطريرك الراحل مار نصر الله بطرس صفير،، كان انساناً عظيماً على المستوى الوطني والكنسي، ونشكر الرب انه اعطانا بطريركا مثل صفير الذي خدم الكنيسة منذ العام 1950، فعاش رسالته الوطنية والكنسية".
وشدّد المطران عون، على ان "البطريرك صفير كان يعبّر بمواقفه عن آراء كلّ لبنانيّ حر،" وأشار الى ان "البطاركة يتغيرون ولكن سيد الصرح يبقى الملهم وضمير لبنان،" وتوجّه المطران عون برسالة الى الموارنة وللبنانيين قائلا: "المسيح قام ونحن ابناء القيامة والبطريرك صفير بعد الرسالة التي اكملها يدخل الى بيت الاب السماوي"، وشدّد على ان "بالتزامنا الوطني والايماني كلّ منا من موقعه، نحافظ على وطننا".
كانت هذه تفاصيل خبر المطران عون: البطريرك صفير كان يعبّر بمواقفه عن آراء كلّ لبنانيّ حر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.