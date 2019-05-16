المطران عون: البطريرك صفير كان يعبّر بمواقفه عن آراء كلّ لبنانيّ حر

اكّد مطران جبيل للموارنة ​ميشال عون​، ان "البطريرك الراحل مار نصر الله بطرس صفير،، كان انساناً عظيماً على المستوى الوطني والكنسي، ونشكر الرب انه اعطانا بطريركا مثل صفير الذي خدم الكنيسة منذ العام 1950، فعاش رسالته الوطنية والكنسية".

وشدّد المطران عون، على ان "البطريرك صفير كان يعبّر بمواقفه عن آراء كلّ ​لبنان​يّ حر،" وأشار الى ان "البطاركة يتغيرون ولكن سيد الصرح يبقى الملهم وضمير لبنان،" وتوجّه المطران عون برسالة الى ​الموارنة​ وللبنانيين قائلا: "​المسيح​ قام ونحن ابناء القيامة والبطريرك صفير بعد الرسالة التي اكملها يدخل الى بيت الاب السماوي"، وشدّد على ان "بالتزامنا الوطني والايماني كلّ منا من موقعه، نحافظ على وطننا".