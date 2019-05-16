"سبيس إكس" تؤجل إطلاق صاروخ يحمل أقمارا صناعية لتشغيل الإنترنت بسبب شدة الرياح

أجلت "سبيس إكس" المملوكة لإيلون ماسك إقلاع الصاروخ "فالكون 9" الذي كان مقررا ليل الأربعاء (بتوقيت ​الولايات المتحدة​) حاملا أول مجموعة من الأقمار الصناعية لتشغيل خدمة ستارلينك ​الجديدة​ للإنترنت. وعزت الشركة القرار إلى الرياح الشديدة فوق موقع الإطلاق في ​فلوريدا​، بحسب ​رويترز​. واعلنت سبيس إكس إنها حددت موعدا جديدا لمهمة الإطلاق في الساعة 10: 30 مساء بالتوقيت المحلي.

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