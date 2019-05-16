موقع إسباني: مباحثات بين الحكومة والمعارضة الفنزويلية بالنرويج

أفاد موقع "ألنافيو" الاسباني بأن "الحكومة والمعارضة في فنزويلا أجريتا مباحثات بوساطة نرويجية"، موضحاً أن "وفدين عن الحكومة والمعارضة الفنزويليتين وصلا أوسلو بناء على مقترح وساطة تقدمت به النرويج".
وفي 30 نيسان الماضي، أقدمت مجموعة صغيرة من العسكريين مرتبطة بالمعارضة الفنزويلية، على تنفيذ محاولة انقلاب، فيما أعلنت الحكومة في وقت لاحق من اليوم ذاته إفشالها.
واتهم الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، البيت الأبيض، بزعامة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ومستشاره جون بولتون، بالتخطيط لمحاولة الانقلاب، وتعهد بالكشف عن كافة التفاصيل خلال الأيام القليلة المقبلة.
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