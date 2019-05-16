موقع إسباني: مباحثات بين الحكومة والمعارضة الفنزويلية بالنرويج

أفاد موقع "ألنافيو" الاسباني بأن "​الحكومة​ والمعارضة في ​فنزويلا​ أجريتا مباحثات بوساطة نرويجية"، موضحاً أن "وفدين عن الحكومة والمعارضة الفنزويليتين وصلا ​أوسلو​ بناء على مقترح وساطة تقدمت به ​النرويج​".

وفي 30 نيسان الماضي، أقدمت مجموعة صغيرة من العسكريين مرتبطة بالمعارضة الفنزويلية، على تنفيذ محاولة انقلاب، فيما أعلنت الحكومة في وقت لاحق من اليوم ذاته إفشالها.

واتهم الرئيس الفنزويلي ​نيكولاس مادورو​، ​البيت الأبيض​، بزعامة الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​، ومستشاره ​جون بولتون​، بالتخطيط لمحاولة الانقلاب، وتعهد بالكشف عن كافة التفاصيل خلال الأيام القليلة المقبلة.