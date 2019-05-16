آي: الحكومة المدعومة دوليا تستخدم طائرات مُسيرة في الدفاع عن طرابلس ضد أمير الحرب حفتر

اشارت صحيفة "آي" الصادرة عن دار الإندبندنت في ​تقرير​ بعنوان "ليبيا: الحكومة المدعومة دوليا تستخدم طائرات مُسيرة في الدفاع عن ​طرابلس​ ضد أمير الحرب حفتر"، إلى أن "الفصائل المقاتلة دفاعا عن طرابلس تحت قيادة الحكومة المعترف بها من ​الأمم المتحدة​ تحصلت على طائرات مُسيرة، وبدأت تستخدمها للدفاع عن المدينة في مواجهة الهجوم الذي يشنه قائد قوات ​شرق ليبيا​ ​خليفة حفتر​ والمدعوم من كل من ​الإمارات​ ومصر"، بحسب الصحيفة.

ونقل تقرير الصحيفة عن ​خالد المشري​ رئيس المجلس الأعلى الليبي قوله إن "قواته قامت بتعديل الطائرات المُسيرة لتصبح أكثر موائمة مع المعارك الدائرة حول طرابلس، وبدأت في استخدامها بالفعل لمواجهة التأثير المدمر لقدرات قوات حفتر الجوية في الاستطلاع وشن الغارات".

واشارت إلى أن "حفتر فاجأ الجميع بالزحف نحو العاصمة بعدما تمكن من السيطرة على شرق وجنوب البلاد وأن المعارك تحولت الآن إلى تبادل للقصف بقذائف الهاون بين الطرفين على تخوم طرابلس وعلى بعد نحو 17 كيلومترا من مركزها".

واوضحت أن خطة حكومة طرابلس نجحت حتى الآن في احتواء هجوم حفتر في مرحلته الأولى وتبقى المرحلة الثانية وهي شن هجوم مضاد عليه وإجباره على الانسحاب، وهذه الخطوة قد تكون بحاجة ماسة إلى تفعيل دور الطائرات المُسيرة التي حصلت عليها مؤخرا.