مجلس الشيوخ في ولاية ميسوري صوت على مشروع قانون يحظر الإجهاض

أقر مجلس الشيوخ في ولاية ميسوري الأميركية مشروع قانون لحظر الإجهاض بعد ثمانية أسابيع من الحمل، حتى في حالات الاغتصاب وسفاح القربى.
وقد وافق أعضاء مجلس الشيوخ على التشريع بأغلبية 24 صوتًا مقابل 10 أصوات، وسوف يتطلب الأمر تصويتًا آخر بالموافقة في مجلس الولاية الذي يتزعمه الحزب الجمهوري، قبل أن يتم التوقيع عليه من قبل الحاكم الجمهوري مايك بارسون، الذي أعلن بالفعل أنه يدعم الإجراءات.
يذكر أن مجلس الشيوخ في ولاية آلاباما صوت يوم أمس على مشروع قانون يحظر كل أنواع الإجهاض، باستثناء إذا كان الحمل يشكل خطرا جسيما على صحة المرأة.
*ترجمة "النشرة".
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