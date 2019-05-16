الجبير: استهداف الحوثيين لمنشآت نفطية سعودية أتى بأمر من إيران

أكد وزير الخارجية السعودي السابق ​عادل الجبير​ أن "ميليشيا الحوثي جزء لا يتجزأ من ​الحرس الثوري الإيراني​"، معتبراً أن "استهداف الحوثيين لمنشآت نفطية سعودية أتى بأمر من إيران"، مشيراً إلى أن "الحوثيين يؤكدون أنهم منفذون لأجندة إيران على حساب اليمنيين".

وتعرضت محطتا ضخ لخط الأنابيب شرق - غرب الذي ينقل النفط السعودي من حقول النفط بالمنطقة الشرقية إلى ميناء ينبع على الساحل الغربي، إلى هجوم بطائرات من دون طيار في وقت سابق الثلاثاء.