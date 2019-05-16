المجلس الأعلى للسلطة القضائية يفتح باب الترشيح لمهام مسؤولية في 8 مدن..وهذه هي الشروط المطلوبة

أصدر المجلس الأعلى للسلطة القضائية، أمس الأربعاء، قرارا يحدد مهام المسؤولية الشاغرة، في ثمانية مدن مختلفة، محددا الشروط التي يجب توفرها في المترشحين والمترشحات لهذه المناصب، لإيداع الترشيحات قبل متم الشهر الجاري.

وحسب الوثيقة المتوفرة لدى “اليوم 24’، فإن المجلس الأعلى للسلطة القصائية يشترط لمهمة الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بخريبكة، توفر المترشح على الدرجة الأولى على الأقل، ومزاولة مهام المسؤولية بإحدى محاكم الاستئناف لمدة سنتين على الأقل، أو النائب الأول للملك لمدة لا تقل عن خمس سنوات.

كما تشترط ذات الوثيقة، للراغبين في الترشح لمهمة الوكيل العام للملك باستئنافية آسفي، مزاولة المسؤولية بإحدى المحاكم الاستئنافية لسنتين أو أربع سنوات في المحاكم الابتدائية، أو مهمة النائب الأول للوكيل العام للملك لخمس سنوات.

أما شروط الترشح لرئاسة المحكمة الابتدائية بأكادير، فمنها مزاولة مهام المسؤولية بإحدى المحاكم الابتدائية لمدة لا تقل عن سنتين، والأقدمية السلك القضائي بما لا يقل عن 15 سنة.

ويفتح المجلس الأعلى للسلطة القضائية الباب للترشح لمهمة الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بآسفي، ومهمة الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بخريبكة، ومهمة رئيس المحكمة الابتدائية بأكادير، ومهمة وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية الاجتماعية بالدار البيضاء، ومهمة رئيس المحكمة التجارية بطنجة،ومهام رئاسة المحاكم الابتدائية بكل من سوق الأربعاء واليوسفية والسمارة.