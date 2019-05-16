طقس الخميس.. جو حار نسبيا مع سحب منخفضة

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، بالنسبة ليوم غد الخميس، أن يظل الطقس نسبيا حارا إلى حار بالجنوب الشرقي وشرق الأقاليم الجنوبية وداخل سوس و السهول الواقعة غرب الأطلس، مع تشكل سحب منخفضة خلال الصباح والليل، مصحوبة بكتل ضبابية محلية وذلك على السواحل.

وسي لاحظ تمركز سحب أخرى ركامية فوق مرتفعات الأطلس، فيما ستكون الأجواء مستقرة مع سماء صافية إلي قليلة السحب بباقي المناطق.

وستهب الرياح ضعيفة إلى معتدلة القوة من الشمال الغربي بالشمال، والوسط وجنوب المنطقة الشرقية، فيما ستهب متقلبة الاتجاه بالجنوب الشرقي وبالواجهة المتوسطية.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 08 و14 درجة بالمرتفعات، وما بين 20 و26 درجة بالسهول الغربية للأطلس وداخل منطقة سوس والجنوب الشرقي وشرق الأقاليم الجنوبية، وما بين 15 و20 درجة بباقي المناطق.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 25 و30 درجة بالمرتفعات وبمنطقة طنجة وجوار السواحل، وما بين 30 و35 درجة بالمنطقة الشرقية والهضاب والسهول الشمالية، وما بين 35 و40 درجة بالسهول الوسطي وداخل منطقة سوس وبالسفوح الجنوبية الشرقية وغرب الأقاليم الجنوبية، وما بين 30 و42 درجة بأقصى الجنوب الشرقي وشرق الأقاليم الجنوبية.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان إلى هائج بمنطقة البوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج على طول الساحل الأطلسي ليصبح محليا هائجا إلى قوي الهيجان بين طنجة وطانطان.