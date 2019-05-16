دراسة: “الرؤية الاستراتيجية للإصلاح2015-2030” لن تتحقق إلا سنة 2074!

كشفت نتائج دراسة جديدة قدمها المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، قدمها لأعضائه خلال الأسبوع الجاري، أن الرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2015-2039، لن تتحقق أهدافها كاملة إلا في سنة 2074.

وأوضحت الدراسة المنجزة حول تطور المؤشر الوطني لتنمية التربية، أن استمرار إنجاز الرؤية الاستراتيجية بنسبة 2,5 في المائة كل ثلاث سنوات، يدل على أن سنة 2050!سيتم فيها تنزيل 50 في المائة من أهداف الرؤية، وسيتم إنجاز 90 في المائة سنة 2062، فيما لن يتم تنزيلها كاملة إلا سنة 2074.

يشار إلى أن المجلس، الذي يرأسه عمر عزيمان، انطلقت أمس أشغال الدورة الـ16 له بالرباط، حيث انكب على دراسة عدد من التقارير المرتبطة بقضايا التعليم.

وتدارس المجلس خلال هذه الدورة، المنعقدة على مدى يومين، على الخصوص، مشروع تقرير عن “التعليم العالي في أفق سنة 2030، آفاق استراتيجية” الذي أعدته اللجنة الدائمة للبحث العلمي والتقني والابتكار، بتعاون مع الهيئة الوطنية للتقييم.

التقرير الذي من المنتظر أن يقدمه المجلس غدا الخميس في لقاء تواصلي، يقترح 7 رافعات للتطوير، تتصل، على الخصوص، بقضايا انسجام التعليم العالي وحكامته وتمويله، والعرض التكويني في علاقته بالتحولات المهنية وبالتنمية والبحث والابتكار والحياة الطلابية وهيئة الأساتذة الباحثين، وتدبير المسار المهني والتقييم، علاوة على حكامة التغيير من أجل إنجاح التوجهات الاستراتيجية لبناء جامعة جديدة جديرة بعصرها.