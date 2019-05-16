التخنيون للنائب عباس: تصريحات بيرك بحق أهل غزة لا تمثلنا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أكد رئيس معهد العلوم التطبيقية "التخنيون"، بروفيسور بيرتس لافيء، في رده على رسالة رئيس تحالف الموحدة والتجمع، النائب د. منصور عباس، حول المنشور التحريضي والعنصري الذي نشره المحاضر في التخنيون، بروفيسور يتسحاك "تساحي" بيرك، حول غزة، أن "التخنيون لا يقف خلف هذه التصريحات، لا مضمونا ولا أسلوبا، ويستنكر كل مظهر من مظاهر العنصرية أيا كان".

وأضاف رئيس التخنيون في رده أن "بروفيسور بيرك نشر تغريدته على حسابه الخاص في تويتر، وهي تمثل رأيه الخاص فقط، دون علاقة لكونه عضوا في طاقم المحاضرين".

وكان النائب د. عباس قد وجه لرئيس التخنيون رسالة يدعوه فيها لاتخاذ موقف وخطوات ضد المنشور العنصري والتحريضي الذي نشره المحاضر الكبير في قسم هندسة الكهرباء في التخنيون، بروفيسور بيرك، على حسابه الخاص في تويتر، والذي أساء فيه إلى الفلسطينيين في قطاع غزّة خلال العدوان الأخير على القطاع، حيث كتب على صفحته: "مشكلة غزّة هي الاكتظاظ السكاني الذي ينبع من الدمج بين معدّل إنجاب عال وبين خدمات الصحة والغذاء الأساسيّة التي تقدمّها الأمم المتحدة والتي تمنع وفاة أطفال رضّع بمستوى عال".