الاحتلال يقلص مساحة الصيد ببحر غزة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قلصت بحرية الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، مساحة الصيد في بحر غزة إلى 5 أميال، وذلك بعد أطلقت زوارقها الحربية النيران باتجاه قوارب الصيادين وطلبت من الصيادين عبر مكبرات الصوت التراجع.
وقال مسؤول لجان الصيادين في مؤسسة اتحاد العمل الزراعي في غزة، زكريا بكر، إن بحرية الاحتلال أبلغت الصيادين عبر مكبرات الصوت بتقليص مساحة الصيد إلى 5 أميال، كما منعت قوات الاحتلال الصيادين من سحب شباكهم في مياه 6 أميال المسموح بها وأجبرتهم على مغادرة البحر.
وأشار إلى أنهم لم يبلغوا بشكل رسمي بتقليص مساحة الصيد، سوى إبلاغ الصيادين أثناء عملهم بالبحر.
وأعلنت سلطات الاحتلال يوم الأحد الماضي عن فتح البحر أمام الصيادين وتوسعة مساحة الصيد، بعد انتهاء العدوان الأخير على القطاع، ضمن تفاهمات التهدئة التي تم التوصل إليها بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل بواسطة مصرية.
كما أعلن المنسق الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، يوم الجمعة الماضي، توسيع مساحة الصيد البحري في شواطئ قطاع غزة، بحيث يسمح للصيادين الغزيين الوصول إلى مسافة 12 ميلا بحريا.
وعلى الرغم من ذلك تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي بشكل يومي مضايقتها للصيادين من خلال اعتقالهم ومصادرة أدواتهم وإطلاق النار عليهم أثناء ممارسة مهنة الصيد.
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