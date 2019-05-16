رهط: تصريح مدع ضد شاب بجريمة قتل حماد العتايقة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قدمت النيابة العامة إلى المحكمة في مدينة بئر السبع تصريح مدع عام ضد الشاب محمد العتايقة من مدينة رهط بالنقب، جنوبي البلاد، نسبت إليه تهمة تورطه في جريمة قتل قريبه الشاب حماد توفيق العتايقة طعنا قبل نحو شهر.

ووفقا لملف الجريمة، فإنه "مع الانتهاء من التحقيق من قبل فريق التحقيق الخاص في الوحدة المركزية للشرطة بالنقب، قامت النيابة العامة بتقديم تصريح مدعٍ ضد المشتبه به، محمد العتايقة، بتاريخ 13.05.2019 حول نية النيابة تقديم لائحة اتهام ضده مرفقة بطلب تمديد توقيفه لغاية الانتهاء من الإجراءات القانونية ضده".

يذكر أن الشاب حماد العتايقة قتل في جريمة طعن بمدينة رهط، بتاريخ 21.04.2019.