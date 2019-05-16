ترامب يضيف "هواوي" إلى قائمته السوداء

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تعاقب إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب شركة الاتصالات الصينية العملاقة "هواوي" بتقييدات صارمة، لتضيف عنصرا جديدا يساهم في تصاعد النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين في وقت أعلن خلاله وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين أنه سيزور الصين قريبا لإجراء المزيد من المحادثات.

وأعلنت وزارة التجارة إنها أضافت هواوي تكنولوجيز و70 شركة تابعة لها إلى "قائمة الكيانات" الخاصة بها، في خطوة تمنع الشركة من الحصول على مكونات وتكنولوجيا من شركات أميركية دون موافقة الحكومة.

وصرّح وزير التجارة ويلبور روس في بيان أن الرئيس دونالد ترامب أيد القرار بزعم "منع استخدام كيانات يملكها أجانب للتكنولوجيا الأميركية بطرق قد تقوض الأمن القومي الأميركي أو مصالح السياسة الخارجية".

ووقع ترامب يوم أمس الأربعاء أمرا تنفيذيا يمنع الشركات الأميركية من استخدام معدات اتصالات تصنعها شركات "يعتقد أنها تشكل خطورة على الأمن القومي".

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ولم يذكر الأمر التنفيذي أي دولة أو شركة معينة بالاسم فقد وصف مسؤولون أميركيون هواوي من قبل بأنها "تهديد" ودعوا الدول الحليفة على عدم استخدام معدات هواوي في شبكات الجيل الخامس المرتقبة.

ومن جانبها، تنفي هواوي أن تكون منتجاتها تشكل تهديدا أمنيا. وقالت إنها "مستعدة وراغبة في الحوار مع الحكومة الأميركية واتخاذ إجراءات فعالة لضمان أمن المنتج".

وتابعت قائلة إن تقييد عملها في الولايات المتحدة "لن يترك لأميركا سوى بدائل أقل جودة وأعلى تكلفة ما يعني تخلفها عن الركب في نشر تكنولوجيا الجيل الخامس وهو ما سيضر في نهاية الأمر بمصالح الشركات الأميركية والمستهلكين".