شكرا لقرائتكم خبر عن مدير مكتب الصحة بسيحوت يلتقي خريجات كلية الطب بالمهرة والان مع التفاصيل

أكد المكلّف بأعمال مدير مكتب الصحة والسكان بمديرية سيحوت كرامه عوض باعبده أن مديرية سيحوت بحاجة ماسه للتخصصات التمريضية والفنية التي بدورها تسهم في تعزيز الخدمات العلاجية بالمديرية ، جاء ذلك خلال لقائه اليوم، بخريجات كلية الطب والعلوم الصحية جامعة حضرموت في تخصصات التمريض والمختبرات الطبية.

وفي اللقاء، أشاد الأستاذ كرامه عوض باعبدة المكلّف بأعمال مدير مكتب الصحة بالمديرية بالخريجات وتخصصاتهم الرائدة ، لأفتاً اهمية دور الكادر الصحي في تقديم الخدمة الصحية الجيدة للمواطنين ، مشدداً على الخريجات أن تكونن على مستوى المسؤولية والتحلي بأخلاقيات المهنة وفقاً لما يمليه الدين الحنيف.

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وأوضح باعبده أن مدير عام مكتب الصحة والسكان بالمديرية ينتهج خطة واستراتيجية لتطوير وتحسين القطاع الصحي بالمديرية في كافة الجوانب الفنية والإدارية وذلك في إطار الجهود التي يبذلها مدير عام مكتب الصحة والسكان بمحافظة المهرة الأستاذ عوض مبارك سعد في تطوير مستوى الخدمات الطبية والعلاجية بالمحافظة.

وحث باعبده الخريجات على مضاعفة الجهود وحسن التعامل مع المرضى ، مؤكداً على ضرورة التعاقد مع كافة الخريجين والخريجات الذي يحملون مختلف التخصصات الطبية لحاجة المديرية لهذه التخصصات الصحية ، مبدياً في الوقت ذاتـه أستعداد مكتب الصحة بالمديرية في تذليل الصعوبات التي تواجههن خلال تقديم الرعاية الصحية والعلاجية للمرضى.

حضر اللقاء، علي عمر العدل مدير الرعاية الصحية الأولية بمديرية سيحوت وعمر عبدالله العدل مدير الترصد الوبائي بالمديرية.