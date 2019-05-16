شكرا لقرائتكم خبر عن إيران: نتعرض لضغط شديد ونحن على شفا مواجهة مع العدو والان مع التفاصيل

نقلت وكالة أنباء فارس الإيرانية أمس الأربعاء عن قائد الحرس الثوري الإيراني جنرال حسين سلامي قوله "إن إيران تتعرض لضغط شديد، وهي على شفا مواجهة شاملة مع العدو".

وأضاف سلامي الذي تولى قيادة الحرس الشهر الماضي "هذه المرحلة من التاريخ، التي دخل فيها العدو ميدان المواجهة معنا بكل القدرات الممكنة، هي أكثر الأوقات حسماً في تاريخ إيران المعاصرة".

وأرسلت الولايات المتحدة تعزيزات عسكرية إلى الشرق الأوسط تضمنت حاملة طائرات وقاذفات من طراز "بي-52" وصواريخ باتريوت، في استعراض للقوة في مواجهة ما يقول مسؤولون من الولايات المتحدة إنه تهديدات إيرانية للقوات والمصالح الأمريكية في المنطقة.