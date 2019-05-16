شكرا لقرائتكم خبر عن تحالف دعم الشرعية: الاعتداء الحوثي على "أرامكو" جريمة حرب والان مع التفاصيل
أكد تحالف دعم الشرعية في اليمن أن الاعتداء على أرامكو جريمة حرب.
وجاءت تصريحات التحالف بعد عمليات جوية على أهداف حوثية داخل صنعاء.
وفي وقت سابق أعلنت قيادة القوات المشتركة "للتحالف لدعم الشرعية في اليمن" أنها نفذت هذا اليوم الخميس عمليات جوية على عدد من الأهداف العسكرية المشروعة التي أكدت المعلومات العسكرية والاستخبارية بأنها تشتمل على قواعد ومنشآت عسكرية ومخازن أسلحة وذخيرة للميلشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران.
وأضافت أن هذه الطلعات الجوية حققت أهدافها بكل دقة، كما أكدت قوات التحالف أن ما قامت به الميلشيات الحوثية والإرهابية المدعومة من إيران من اعتداءات على منشآت حيوية بالمملكة تعد من الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية والتي ترقى إلى جرائم حرب.
وأضافت أنها لن تتهاون عن متابعة كل العناصر الإرهابية في جميع أنحاء اليمن ، وستطال يدها كافة المواقع التي تنطلق منها الاعتداءات الإرهابية، وستستمر عمليات قوات التحالف بما يتوافق مع القانوني الدولي الإنساني وقواعده العرفية حتى يتم تحييد هذه الأهداف العسكرية والمشروعة ولكي لا تتمكن الميليشيات الحوثية من استخدامها.
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