شكرا لقرائتكم خبر عن 413 عسكرياً صينيّاً يشاركون في حفظ السلام بمالي والان مع التفاصيل

وصل 413 ﺟﻨﺪﻳﺎ صينيا إلى باماكو، للمشاركة في ﺑﻌﺜﺔ ﺣﻔﻆ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻸﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻓﻲ ﻣﺎﻟﻲ (مينومسا)، وفق وسائل إعلام مالية، الخميس، وفقا للعين الإخبارية.

وقالت صحف محلية إن القوة الصينية ستنتشر في البلاد وفق خطط مينموسا لمحاربة الإرهاب وحفظ الأمن في البلاد.

ﻭتضم ﺍﻟﻘﻮﺓ ﺍﻟﺼﻴﻨﻴﺔ المسلحة وحدات متعددة ﺣﺮﺍﺳﺔ ﻗﻮﺍﻣﻬﺎ 210 أﻓﺮاﺩ، ﻭﻭﺣﺪﺓ ﻟﻠﻤﻬﻨﺪﺳﻴﻦ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﻴﻦ ﺗﻀﻢ 140 ﻓﺮﺩﺍ، ﻭﻭﺣﺪة طبية ﻗﻮﺍﻣﻬﺎ 63 ﻓﺮﺩﺍ.

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ﻭﺳﺘﻀﻄﻠﻊ ﻗﻮﺍﺕ ﺣﻔﻆ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﺍﻟﺼﻴﻨﻴﺔ، ﺍﻟﺘﻲ ﻏﺎﺩﺭﺕ ﺇﻟﻰ ﻣﺎﻟﻲ، ﺑﻌﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻬﺎﻡ، ﻣﻨﻬﺎ ﺗﻮﻓﻴﺮ الخدﻣﺎﺕ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻄﺒﻴﺔ، ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺑﻨﺎﺀ ﻃﺮﻕ ﻭﻣﻄﺎﺭ ﻓﻲ ﻣﺎﻟﻲ.

ﻭﺧﻀﻌﺖ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ، حسب ما ذكرته وسائل إعلام محلية في مالي، ﺇﻟﻰ ﺗﺪﺭﻳﺐ ﺧﺎﺹ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺃﻓﺮﺍﺩﻫﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﺃﻓﻀﻞ ﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ ﻭﺍﻟﺸﻐﺐ، ﻭﺗﺤﻤﻞ ﺩﺭﺟﺎﺕ ﺍﻟﺤﺮﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ، وﻗﻮﺍﻋﺪ ﺣﻔﻆ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﺍﻷﻣﻤﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺒﺮﻭﺗﻮﻛﻮﻝ ﺍﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻲ، ﻭﺍﻟﻌﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ.

ونقلا عن وسائل إعلام صينية تعتبر هذه الدفعة السابعة التي يتم إرسالها إلى مالي,

ﻭﺗﺄﺳﺴﺖ ﺑﻌﺜﺔ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﻓﻲ ﻣﺎﻟﻲ ‏(ﻣﻴﻨﻮﺳﻤﺎ) ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻓﻲ ﺃﺑﺮﻳﻞ/نيسان 2013 لدعم ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺎﻟﻲ، ﻭﺗﻨﻔﻴﺬ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻬﺎﻡ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﺑﺎﻷﻣﻦ، ﻭﻛﺬﺍ ﺩﻋﻢ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎلية في ﻣﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﺒﻼﺩ .