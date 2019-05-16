شكرا لقرائتكم خبر عن انهيار مبنى في شنغهاي على عمال ترميمه والان مع التفاصيل

علق عشرة عمال بناء على الأقل تحت أنقاض مبنى صناعي بعد انهياره في شنغهاي الخميس، وذلك أثناء ترميمه، وفق ما نقلت وسائل إعلام صينية.

وانهار المبنى في وسط شنغهاي صباح اليوم الخميس بالتوقيت المحلي، وأكدت صحيفة "ذي بيبر" الصينية أن أربعة أشخاص على الأقل، أنقذوا منه حتى الآن.