شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. مقاتلات التحالف تعاود التحليق في أجواء صنعاء والان مع التفاصيل

عاودت مقاتلات التحالف العربي التحليق في أجواء العاصمة صنعاء وضواحيها. وقالت مصادر محلية إن المقاتلات الحربية عاودت التحليق بعد قصفها أهدافا حوثية داخل المدينة. وأضافت المصادر أن التحليق في أجواء العاصمة مازال مستمرا حتى لحظة كتابة الخبر. ولم ترد أنباء، حتى اللحظة، عن غارات جوية جديدة داخل صنعاء.

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