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هولندا تحذر رعاياها من السفر إلى تركيا

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حذرت وزارة الخارجية الهولندية رعاياها من السفر إلى تركيا، قائلة على موقعها الرسمي على الإنترنت، "الشرطة التركية قد تفحص أجهزتكم المحمولة وأجهزتكم الإلكترونية الأخرى في المطارات، بشبهة الانتماء إلى جماعات تعتبرها تنظيمات إرهابية".

وحذرت الخارجية الهولندية في بيانها، قائلةً: "يمكن التحقيق معكم بسبب تصريحات لكم خارج تركيا، وهذه التصريحات تشمل كتاباتكم على مواقع التواصل الاجتماعي أيضاً. يرجى مراعاة ذلك عند السفر"، وفقاً لما ذكرته صحيفة "زمان" التركية اليوم الأربعاء. 

وجاء بيان الخارجية الهولندية بعد اعتقال السلطات التركية عضو هيئة التدريس في قسم الرياضيات بجامعة ليون الفرنسية الدكتور تونا ألتال، ووجهت له تهمة الترويج لتنظيم إرهابي.

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