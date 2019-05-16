شكرا لقرائتكم خبر عن جرحى في إطلاق نار على متظاهرين وسط الخرطوم والان مع التفاصيل
أصيب ثمانية أشخاص على الأقل، اليوم الأربعاء، بإطلاق نار على متظاهرين قرب المقر العام للجيش في الخرطوم، وذلك قبيل استئناف المباحثات الحاسمة حول عملية الانتقال السياسي، وفق ما أعلن متحدث باسم الحركة الاحتجاجية.
وكتب القيادي ضمن قوى الحرية والتغيير أمجد فريد، على صفحته في موقع فيس بوك: "يوجد ثماني إصابات بالرصاص الحي على الأقل".
وطلب تجمع المهنيين السودانيين، في بيان، من المواطنين "في العاصمة والمناطق المتاخمة"، إظهار "مساندة المعتصمين"، عبر الالتحاق بالاعتصام أمام مقر الجيش.
ويمثل تجمع المهنيين دعامة لتحالف القوى والتغيير، الذي يضم أبرز مكونات الحركة الاحتجاجية.
كما دعا البيان المتظاهرين إلى "التحلي بالهدوء وضبط النفس، والتمسك بالسلمية التامة، وتفادي الدخول في أي مواجهات" مع أطراف أخرى.
وكان شهود أكدوا وجود عدة مصابين نتيجة إطلاق النار ضدّ المتظاهرين قرب مكان الاعتصام.
ولم تؤكد المصادر ما إذا كان المصابون من المتظاهرين.
واندلعت أعمال العنف قبل بدء بدء جولة من مباحثات المجلس العسكري الممسك بالسلطة، وممثلين لتحالف قوى الحرية والتغيير، الذي يمثل رأس حربة ضمن الحركة الاحتجاجية، التي دفعت قي 11 أبريل(نيسان) نحو إزاحة الجيش الرئيس عمر البشير.
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