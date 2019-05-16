شكرا لقرائتكم خبر عن «التحالف» يُنفذ عملية نوعية ضد ميليشيا الحوثي في اليمن والان نبدء بالتفاصيل

جدة -

متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن، عن بدء عملية استهداف نوعية لأهداف عسكرية تابعة للميليشيات الحوثية.

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وأوضحت قيادة التحالف أن الأهداف العسكرية تشمل تحييد قدرات ميليشيا الحوثي على تنفيذ الأعمال العدائية، داعية المدنيين إلى عدم الاقتراب من المواقع المستهدفة.

وأكدت قيادة التحالف، أن الطلعات الجوية حققت أهدافها بدقة وشملت قواعد ومنشآت عسكرية ومخازن أسلحة لميليشيات الحوثي.

وأضافت أن جهود التحالف مستمرة ضد التنظيمات الإرهابية لحفظ الأمن الإقليمي والدولي، مشيرة إلى أن عملية الاستهداف تتوافق مع القانون الدولي مع اتخاذ كافة الإجراءات لحماية المدنيين.