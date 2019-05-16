المؤبد لمدانة سورية بتهمة الارهاب

وقال المجلس في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه إنه "تم اصدار حكم بالسجن المؤبد على مدانة سورية بتهمة الإرهاب"، مبينا ان "المدانة اعترفت بدخولها بصورة غير شرعية الاراضي العراقية الى مدينة الموصل قادمة من الأراضي السورية".
وتابع أن "المدانة سكنت في منطقة تلعفر مع زوجها الإرهابي الذي يحمل الجنسية الاذربيجانية والذي قتل على يد القوات الامنية"، مشيرا الى ان "المحكمة وجدت كل الادلة كافية لتجريم المدانة وفقا لاحكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الارهاب رقم 13 لسنة 2005".
يذكر ان القضاء العراقي يصدر بين فترة واخرى احكاما بالاعدام والسجن بحق متهمين بعناصر "ارهابية" وجنائية.
وتابع أن "المدانة سكنت في منطقة تلعفر مع زوجها الإرهابي الذي يحمل الجنسية الاذربيجانية والذي قتل على يد القوات الامنية"، مشيرا الى ان "المحكمة وجدت كل الادلة كافية لتجريم المدانة وفقا لاحكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الارهاب رقم 13 لسنة 2005".
يذكر ان القضاء العراقي يصدر بين فترة واخرى احكاما بالاعدام والسجن بحق متهمين بعناصر "ارهابية" وجنائية.
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