'ويفا' يتخذ اجراءً رسمياً ضد مانشستر سيتي

2019-05-16 | 11:20
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اتخذ الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، إجراءً ضد مانشستر سيتي الإنجليزي، حيث تمت إحالته إلى غرفة التحكيم بهيئة الرقابة المالية التابعة للاتحاد، بشأن اختراق قواعد اللعب المالي النظيف.
والتقى مسؤولون من هيئة الرقابة المالية، قِبل أسبوعين في سويسرا لوضع اللمسات الأخيرة على النتائج التي توصلوا إليها، واتخذ رئيس اللجنة المشكلة قراراً بإحالة النادي لغرفة التحكيم الخاصة بالهيئة.
وذكر الاتحاد الأوروبي في بيانه، "فتحت غرفة التحقيق تحقيقًا بشأن نادي مانشستر سيتي في 7 اذار 2019، بسبب الانتهاكات المُحتملة للوائح اللعب المالي النظيف، التي تم نشرها في وسائل الإعلام المُختلفة".
واوضح: "لن يقدم الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أي تعليق إضافي على الموضوع، حتى يتم إعلان القرار النهائي من قِبل غرفة التحكيم".
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