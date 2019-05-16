'ويفا' يتخذ اجراءً رسمياً ضد مانشستر سيتي

وقد تم التحقيق مع السيتي من قبل لجنة تنظيمية حول سلسلة من التسريبات في سلوكهم المالي المنشور في المجلة الألمانية "دير شبيغل".

والتقى مسؤولون من هيئة الرقابة المالية، قِبل أسبوعين في سويسرا لوضع اللمسات الأخيرة على النتائج التي توصلوا إليها، واتخذ رئيس اللجنة المشكلة قراراً بإحالة النادي لغرفة التحكيم الخاصة بالهيئة.



وذكر الاتحاد الأوروبي في بيانه، "فتحت غرفة التحقيق تحقيقًا بشأن نادي مانشستر سيتي في 7 اذار 2019، بسبب الانتهاكات المُحتملة للوائح اللعب المالي النظيف، التي تم نشرها في وسائل الإعلام المُختلفة".

واوضح: "لن يقدم الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أي تعليق إضافي على الموضوع، حتى يتم إعلان القرار النهائي من قِبل غرفة التحكيم".