بالجدول.. المعدل السنوي لسعر صرف الدولار ما بين 2003- 2019

وبين الجهاز في الجدول الذي اطلعت عليه الخليج 365 ان معدل سعر صرف الدولار في مدينة بغداد لعام 2003 بلغ 2233 ديناراً. وأضاف، أن معدل سعر صرف الدولار لعام 2010 بلغ 1187 ديناراً، فيما سجل معدل سعر صرف الدولار للأشهر الاربعة من عام 2019 بـ 1200 دينار.



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