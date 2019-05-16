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واسط تمنع تجوال الدراجات النارية

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وقالت الشرطة في بيان اليوم، إنه تقرر أن يكون حظر التجوال على الدراجات النارية بأنواعها كافة ابتداء من الساعة الثامنة مساءً الى الساعة الخامسة فجراً في جميع أنحاء محافظة واسط وحتى إشعار اخر.

وانتشرت وسيلة التنقل بالدراجات النارية بالعراق خاصة بين ذوي الدخل المحدود بعد عام 2003.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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