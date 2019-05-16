واسط تمنع تجوال الدراجات النارية

وقالت الشرطة في بيان اليوم، إنه تقرر أن يكون حظر التجوال على الدراجات النارية بأنواعها كافة ابتداء من الساعة الثامنة مساءً الى الساعة الخامسة فجراً في جميع أنحاء محافظة واسط وحتى إشعار اخر.
وانتشرت وسيلة التنقل بالدراجات النارية بالعراق خاصة بين ذوي الدخل المحدود بعد عام 2003.
وانتشرت وسيلة التنقل بالدراجات النارية بالعراق خاصة بين ذوي الدخل المحدود بعد عام 2003.
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