بالأرقام.. عدنان 'الخاسر' أفضل من ميرام 'الفائز' في لقاء MLS التأريخي

2019-05-16 | 10:03
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وبالرغم من فوز فريق جستن ميرام على رفاق علي عدنان، إلا أن الأخير حصد تقييماً أعلى من الأول.
وفيما يلي أرقام اللاعبين في المباراة:
علي عدنان:
لعب: 95 دقيقة.
نسبة الاستحواذ: 6.6 %.
نسبة التمريرات الناجحة: 7.7%.
المراوغات الناجحة: 7.
الالتحامات الهوائية الناجحة: 7.
التدخلات الناجحة: 1.
الكرات الخاسرة: 2.
التقييم الاجمالي: 7.7 / 10
جستن ميرام:
لعب: 64 دقيقة.
التسديدات: 3.
نسبة الاستحواذ: 2.4%.
نسبة التمريرات الناجحة: 68%.
المراوغات الناجحة: 2.
الالتحامات الهوائية الناجحة: 1.
التقييم الاجمالي: 6.6 / 10
ويحتل اتلانتا يونايتد المركز الثالث في المجموعة الشرقية برصيد 20 نقطة، فيما يقف فانكوفر وايتكابس في المركز الثامن برصيد 12 نقطة بالمجموعة الغربية.
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