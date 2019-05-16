بالأرقام.. عدنان 'الخاسر' أفضل من ميرام 'الفائز' في لقاء MLS التأريخي

المباراة شهدت حدثاً تأريخياً، إذ كانت أول مواجهة تجمع بين لاعبين عراقيين دوليين في البطولة، بين اللاعبين جتن ميرام لاعب "اتلانتا يونايتد" وعلي عدنان لاعب "فانكوفر وايتكابس".

وبالرغم من فوز فريق جستن ميرام على رفاق علي عدنان، إلا أن الأخير حصد تقييماً أعلى من الأول.



وفيما يلي أرقام اللاعبين في المباراة:

علي عدنان:

لعب: 95 دقيقة.

نسبة الاستحواذ: 6.6 %.

نسبة التمريرات الناجحة: 7.7%.

المراوغات الناجحة: 7.

الالتحامات الهوائية الناجحة: 7.

التدخلات الناجحة: 1.

الكرات الخاسرة: 2.

التقييم الاجمالي: 7.7 / 10

جستن ميرام:

لعب: 64 دقيقة.

التسديدات: 3.

نسبة الاستحواذ: 2.4%.

نسبة التمريرات الناجحة: 68%.

المراوغات الناجحة: 2.

الالتحامات الهوائية الناجحة: 1.

التقييم الاجمالي: 6.6 / 10



ويحتل اتلانتا يونايتد المركز الثالث في المجموعة الشرقية برصيد 20 نقطة، فيما يقف فانكوفر وايتكابس في المركز الثامن برصيد 12 نقطة بالمجموعة الغربية.