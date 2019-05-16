تحقيق أبي الخصيب تصدق اعترافات متهمين بابتزاز مواطنين

وقال المركز الإعلامي للمجلس في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "ثلاثة متهمين اعترفوا أمام قاضي التحقيق بابتزاز مواطنين بمبالغ مالية كبيرة وفي حال عدم الدفع تتم إقامة شكاوى كيدية ضدهم في مراكز الشرطة بتهم التسليب والسرقة والسطو".



وأضاف البيان، أن "المتهمين اعترفوا بوجود قضيتين كيديتين الأولى في مركز شرطة حمدان والثانية في مركز شرطة البصرة"، لافتا إلى أن "المحكمة صدقت أقوالهم وفقا لأحكام المادة 312 من قانون العقوبات العراقي وبصدد إحالته على محكمة الموضوع لينال جزاءهم العادل".



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