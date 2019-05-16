انت الان تتابع هولندا تعلق مهام بعثتها في العراق لأسباب أمنية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

العراق

أعلنت السلطات الهولندية، اليوم الأربعاء، عن تعليق مهام بعثتها في العراق لاعتبارات أمنية، وهي البعثة المختصة بتقديم المساعدة للسلطات المحلية لمواجهة التهديدات الأمنية، ويدور الحديث عن العسكريين الهولنديين الذين يدربون القوات العراقية في أربيل، عاصمة إقليم كردستان العراق شمالي البلاد، إلى جانب قوات أجنبية أخرى، وبينها ألمانية، ولم يوضح الجانب الهولندي طبيعة "الأسباب الأمنية" التي دفعته إلى تعليق عمل مدربيها، وذلك حسبما نقلت وكالة أنباء "رويترز" عن وكالة الأنباء الهولندية.

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وفي نفس السياق، أعلن موقع "بغداد بوست"، في نبأ عاجل له، أن بعثات دبلوماسية بسفارات دول أوربية تستعد لمغادرة العراق بعد البعثة الهولندية، وذلك لأسباب أمنية أيضا.كما أمرت وزارة الخارجية الأمريكية، موظفي حكومة الولايات المتحدة من غير العاملين في حالات الطوارئ بمغادرة العراق على الفور، سواء كانوا في السفارة