الان تتابع تحالف دعم الشرعية: الغارات على مواقع الحوثيين شملت قواعد ومنشآت عسكرية والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اليمن - الخليج 365:

صرح تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم، بأن عملياته وغارات المقاتلات التابعة له على مواقع مليشيا الحوثي الإرهابية مستمرة، وتستهدف قواعد ومنشآت عسكرية ومخازن أسلحة تابعة للمليشيا.

وأعلنت قيادة القوات المشتركة للتحالف لدعم الشرعية في اليمن، أنها نفذت اليوم الخميس، عمليات جوية على عدد من الأهداف العسكرية المشروعة التي أكدت المعلومات العسكرية والاستخبارية بأنها تشتمل على قواعد ومنشآت عسكرية ومخازن أسلحة وذخيرة للميلشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران، وقد حققت هذه الطلعات الجوية أهدافها – ولله الحمد – بكل دقة.

كما أكدت قوات التحالف أن ما قامت به الميلشيات الحوثية والإرهابية المدعومة من إيران من اعتداءات على منشآت حيوية بالمملكة تعد من الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية والتي ترقى إلى جرائم حرب، ولن تتهاون قوات التحالف عن متابعة كل العناصر الإرهابية في جميع أنحاء اليمن وستطال يدها كافة المواقع التي تنطلق منها الاعتداءات الإرهابية، وستستمر عمليات قوات التحالف بما يتوافق مع القانوني الدولي الإنساني وقواعده العرفية حتى يتم تحييد هذه الأهداف العسكرية والمشروعة ولكي لا تتمكن الميليشيات الحوثية من استخدامها.

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وقبيل الإعلان عن العملية النوعية للتحالف اليوم، شنت المقاتلات التابعة له، أمس الأربعاء، غارات على مواقع مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران في محافظة حجة شمالي غرب اليمن.

وذكر موقع “سبتمبر نت” التابع للجيش اليمني، أن الغارات الجوية تركزت على مواقع وتجمعات المليشيا الحوثية في مزارع الجر شمالي غرب المحافظة.

وأسفرت الغارات عن سقوط سبعة قتلى وعدد من الجرحى في صفوف المليشيا، وتدمير منصة صواريخ وعربة مضادة للدروع ، شمال مزارع الجر.

وقبلها بساعات، استهدفت مقاتلات التحالف الجوية، بغارات مماثلة، تجمعات للمليشيا وتدمير آليات عسكرية بينها 6 دبابات في المنطقة ذاتها.