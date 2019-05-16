اسماء السيد - قرائنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك
شنغهاي: علق عشرة عمّال بناء على الأقل تحت أنقاض مبنى صناعي بعد انهياره في شنغهاي الخميس، وذلك خلال القيام بترميمه، وفق ما نقلت وسائل إعلام صينية.
وأكد مكتب الإغاثة في وزارة إدارة الطوارئ الصينية على حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي أن الحادث وقع قرابة الساعة 11:00 (3:00 ت غ) في وسط شنغهاي.
أظهرت صور نشرت على الحساب عمّالًا تغطيهم الدماء والغبار، بينما تقوم فرق الإنقاذ من انتشالهم من بين أكوام الحطام. وكان هذا المبنى القليل الارتفاع يضمّ شركة لبيع سيارات مرسيدس بنز. ولم يؤكد مكتب الإغاثة مقتل أحد المصابين، كما لم يوفر تفاصيل حول إصابات من تم انتشالهم.
كانت هذه تفاصيل خبر تسعة أشخاص عالقون تحت الأنقاض بعد انهيار مبنى في شنغهاي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إيلاف وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.