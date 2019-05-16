تسعة أشخاص عالقون تحت الأنقاض بعد انهيار مبنى في شنغهاي

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شنغهاي: علق عشرة عمّال بناء على الأقل تحت أنقاض مبنى صناعي بعد انهياره في شنغهاي الخميس، وذلك خلال القيام بترميمه، وفق ما نقلت وسائل إعلام صينية.

وأكد مكتب الإغاثة في وزارة إدارة الطوارئ الصينية على حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي أن الحادث وقع قرابة الساعة 11:00 (3:00 ت غ) في وسط شنغهاي.

أظهرت صور نشرت على الحساب عمّالًا تغطيهم الدماء والغبار، بينما تقوم فرق الإنقاذ من انتشالهم من بين أكوام الحطام. وكان هذا المبنى القليل الارتفاع يضمّ شركة لبيع سيارات مرسيدس بنز. ولم يؤكد مكتب الإغاثة مقتل أحد المصابين، كما لم يوفر تفاصيل حول إصابات من تم انتشالهم.

