تصفية المؤسسات القمعية.. قوى التغيير السودانية ترد على قرار تعليق التفاوض

مصراوي
أعلنت قوى الحرية والتغيير السودانية استمرار الاعتصام أمام القيادة العامة وبكافة ميادين الاعتصام في البلاد، مؤكدةً على تمسكها بالسلمية لـ"فضح وعزل قوى الثورة المضادة وتصفية ركائز نظام الإنقاذ وسياساته وقوانينه ومؤسساته القمعية وإنجاز برنامج إعلان قوى الحرية والتغيير".
كما طالبت، في بيان اليوم ردًا على قرار المجلس العسكري وقف التفاوض معها، بإجراء تحقيقات عاجلة حول أحداث الإثنين الماضي التي شهدت سقوط قتلى ومصابين.
وكان رئيس المجلس العسكري الانتقالي عبد الفتاح البرهان أعلن تعليق التفاوض مع قوى التغيير لمدة 72...
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