​تبدأ اليوم.. تعرف على مواعيد حجز قطارات إجازة عيد الفطر

مصراوي

بدأت هيئة السكة الحديد تجهيز القطارات المكيفة لنقل الركاب، خلال إجازة عيد الفطر المبارك.

وقال مصدر بالهيئة إن حجز تذاكر القطارات يبدأ اليوم الخميس، للسفر يوم 30 مايو الموافق 25 رمضان، وغدًا الجمعة لمقاعد القطارات التي ستتحرك يوم 31 مايو الموافق 26 رمضان.

وأضاف المصدر، لمصراوي، أن الحجز ليوم 1 يونيو المقبل الموافق 27 رمضان تقرر له السبت المقبل، والأحد لقطارات ليوم 2 يونيو الموافق 28 رمضان، والإثنين ليوم 3 يونيو الموافق 29 رمضان، والثلاثاء للقطارات التي ستتحرك يوم 4 يونيو الموافق 30 رمضان.

ولفت المصدر إلى أنه خلال أيام...