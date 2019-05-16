وضع شروط الندب والتعيينات.. ننشر مشروع قانون المجلس الأعلى للهيئات القضائية

مصراوي

نص مشروع القانون المرسل من الحكومة إلى مجلس الدولة لمراجعته والخاص بإنشاء المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية، تنفيذًا للتعديلات الدستورية التي أقرها الشعب عقب الاستفتاء في شهر أبريل الماضي.

ونص مشروع القانون الذي أقره مجلس الدولة بعد مراجعته وجرى إرساله إلى مجلس النواب، على أن يشكل المجلس برئاسة رئيس الجمهورية وعضوية رؤساء محكمة النقض ومجلس الدولة والنيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة ومحكمة استئناف القاهرة والنائب العام.

كما تضمن مشروع القانون، أن ينعقد المجلس مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر ولا يكون الانعقاد...